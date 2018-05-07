Роспотребнадзор: В России летом могут начать маркировать еду по степени полезности

Пресс-служба ведомства по защите прав потребителей сообщила, что этим летом могут начать новый проект по добровольной маркировке еды цветами светофора, исходя из содержания в них соли, сахара и жирных кислот.

Отмечается, что так помогут сделать осознанный выбор и питаться более правильно. В долгосрочной перспективе этот шаг должен поспособствовать снижению в России числа болезней, которые случаются из-за нехватки или наоборот избытка определенных пищевых веществ, передает ТАСС.

Руководитель ведомства Анна Попова несколько недель назад встретилась с производителями различной продукции и представителями торговых сетей для обсуждения этого проекта. Многие готовы поучаствовать в эксперименте.

В свою очередь, в апреле, ведомство распорядилось усилить контроль за качеством молочной продукции.