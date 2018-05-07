России предстоят определяющие судьбу исторические решения, заявил Путин

России предстоят исторические решения, определяющие судьбу на десятилетия вперёд. Об этом заявил вступивший в должность Президента РФ Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».
«Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу отечества на десятилетия вперёд», — сказал Путин.
По его словам, страну ожидает напряжённая работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого гражданина, политических и гражданских сил, объединённых искренней заботой о России.
Президент Владимир Путин был избран в четвёртый раз 18 марта и вступил в должность 7 мая 2018 года.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
Песков рассказал, как пройдет инаугурация Путина
За сутки украинские силовики выпустили по ЛНР более 110 снарядов
Иракские истребители нанесли удары по позициям боевиков в Сирии