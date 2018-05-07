России предстоят определяющие судьбу исторические решения, заявил Путин

России предстоят исторические решения, определяющие судьбу на десятилетия вперёд. Об этом заявил вступивший в должность Президента РФ Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу отечества на десятилетия вперёд», — сказал Путин.

По его словам, страну ожидает напряжённая работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого гражданина, политических и гражданских сил, объединённых искренней заботой о России.

Президент Владимир Путин был избран в четвёртый раз 18 марта и вступил в должность 7 мая 2018 года.

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