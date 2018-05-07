Россияне назвали главный успех и неудачу третьего срока Путина

В преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая состоится сегодня, 7 мая, в полдень, «Левада-центр» спросил россиян о том, какие успехи и неудачи главы государства в предыдущем сроке его правления им больше всего запомнились.

Главными успехами респонденты, которым давалась возможность выбирать несколько вариантов ответа, назвали «возвращение России статуса великой уважаемой державы» (47% участников) и стабилизацию обстановки на Северном Кавказе (38%), передает РБК.

Основными неудачами опрошенные россияне назвали отсутствие справедливого распределения доходов (45%), невозможность «простым людям» восстановить утраченные в ходе реформ средства (39%) и неспособность президента РФ повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия (32%).

По сравнению с мартом 2015 года, когда проводился предыдущий аналогичный опрос, выросло число респондентов, указавших на неудачи президента РФ, а оценка его успехов, наоборот, снизилась. В частности, о неспособности главы государства повысить зарплаты, пенсии и т.п. три года назад заявляли только 15% участников — за это время показатель вырос более чем вдвое.

«По мнению респондентов, президент вернул россиянам чувство гордости за свою страну благодаря успехам во внешней политике, но выросло недовольство социально-экономической политикой власти, поскольку Россия остается бедной страной, с низким качеством жизни и государства», — делает вывод «Левада-центр».

Опрос проводился 20-24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке методом личного опроса на дому и охватил 1,6 тысячи человек в 136 населенных пунктах 52 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25 или 75%; 2,0% для показателей, близких к 10 или 90%; 1,5% для показателей, близких к 5 или 95%.