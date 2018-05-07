Российские сборы новых «Мстителей» поставили очередной рекорд

Фильм «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War, 2018) за премьерный уикенд проката (3-6 мая) занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ и собрал 1,16 млрд рублей. Об этом пишет kinobusiness.com.

Второе место по кассовым сборам за прошедшие выходные занял фильм Константина Хабенского «Собибор», получивший 106,5 млн рублей в России и СНГ.

Третье место второй уикенд удерживает режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер» с результатом в 51,9 млн рублей.

Кинокартина по вселенной Marvel «Мстители: война бесконечности» заработала в мировом прокате миллиард долларов всего за 11 дней. Это быстрее, чем любой другой фильм в истории.

Совокупный сбор составил 1,16 млрд долларов, на долю США и Канады пришлось 450 млн долларов. Показ в Китае начнется только 11 мая.

«"Мстители" стали безоговорочным лидером североамериканского проката на прошедших выходных, заработав $112,5 млн. "Многие картины могут только мечтать о таких сборах в премьерный уик-энд», — отметил эксперт ComScore Пол Дергарабедян.