Ройзман отказался подписать поправки об отмене выборов главы Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался подписывать поправки в городской устав об отмене выборов мэра, назвав их вредными для уральской столицы, передает радиостанция «Эхо Москвы Екатеринбург».

Он пояснил, что не стал сам вносить в гордуму документ о проведении общественных слушаний по поводу отмены выборов, и поправки были внесены депутатами, которые впоследствии за них проголосовали. «Никаких проблем – я им подписал. На эти общественные слушания можно собрать 10 тысяч человек, но от этого уже ничего не зависит. Решение принято. Поэтому эти общественные слушания не играют ни малейшей роли, и звать людей участвовать в них я не буду», — предупредил Ройзман.

По его словам, Екатеринбург поставлен в унизительную ситуацию, в которой за него все «взяли и решили депутаты», при том что по поправкам «работает прокуратура» и «выясняется куча замечательных подробностей», так как они «противоречат Конституции».

«Через какое-то время обратятся в прокуратуру, прокуратура выйдет в суд. Начнутся суды. Я не хочу в этом участвовать. Поэтому когда дойдет до внесения поправок в устав, я не буду этот документ подписывать. Моя задача – достоять до 7 сентября. Седьмого сентября, в пятницу, я проведу прием. Восьмого я приказом выведу на работу отдел по обращениям граждан, чтобы нам максимум успеть сделать, а 9-го освобожу кабинет», — подытожил Ройзман, добавив, что не представляет себе обстоятельств, в которых мог бы поставить под текстом поправок свою подпись.

Законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга был принят Законодательным собранием Свердловской области 3 апреля сразу в трех чтениях. Он предполагает назначение главой города того, чью кандидатуру одобрят депутаты гордумы из числа предложенных специальной комиссией.

Инициатива об отмене прямых выборов главы города исходила от свердловского губернатора Евгения Куйвашева, он же подписал закон после его принятия региональным ЗакСом. Документ вступил в силу с 16 апреля, общественные слушания о поправках назначены на 11 мая. Рассмотрение поправок состоится 22 мая.