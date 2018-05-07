Ряду оценщиков предложили продлить период получения аттестата до 2020 года

Для лиц, ставших до 1 января 2017 года членами саморегулируемых организаций оценщиков и не имеющие квалификационного аттестата, следует продлить переходный период получения документов о профквалификации до 1 января 2020 года.

Соответствующий законопроект направило на рассмотрение Госдумы Законодательное собрание Челябинской области.

В пояснительной записке к документу, оказавшемуся в распоряжении «Парламентской газеты», указано, что на аналогичный срок следует исключить для таких лиц требования к стажу работы.

Документ призван устранить имеющуюся в законодательстве технико-юридическую неточность по срокам получения аттестата оценщиками, которая отсылает к неверному абзацу части второй статьи 24 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Читайте по теме

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По версии региональных парламентариев, до 2016 года наличие обязательного трёхлетнего стажа работы и квалификационного аттестата не являлось обязательным для оценщиков, ставших членами профильных саморегулируемых организаций до 1 января 2017 года. Для них исполнение законодательства было отложено до 1 апреля текущего года.

Вместе с тем, как полагают авторы инициативы, указанный срок следует продлить до начала 2020 года, поскольку при отсутствии необходимого опыта часть действующих оценщиков с 1 апреля фактически лишается воз­можности работать, так как до приобретения необхо­димого стажа квалификационный аттестат им не может быть выдан.

Как отмечают челябинские депутаты, принятие документа позволит оценщикам продолжить текущую деятельность и получить квалификационный аттестат, что в перспективе позволит реализовать конституционный прин­цип поддержки конкуренции.

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