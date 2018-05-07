Саша Черно и Иосиф Оганесян не скрывают своих чувств и эмоций

Мы такие, какие мы есть. Мы не скрываем своих чувств, эмоций, ссор. Не натягиваем улыбки и не делаем вид, что у нас всё очень ванильно, воздушно и радужно. Мы живые. Этим то мы и отличаемся от большинства, мы ничего не скрываем, если се*с, то очень долгий и страстный, если объятья, то крепкие, если играемся, то весело, если ругаемся, вся Поляна стоит на ушах. Это мы. Самое главное, что мы друг друга любим. Не важно, что мы не выиграем конкурс, главное, что мы вместе и мы счастливы. Мой самый эмоциональный год в моей жизни. Я тебя люблю, Иосиф.