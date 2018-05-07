Сборная РФ одержала третью победу на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею одержала третью победу на групповом этапе чемпионата мира, обыграв белорусскую команду со счетом 6:0.

Первую шайбу забросил в ворота противника Павел Дацюк на 6-й минуте, он же потом оформил дубль. Оставшиеся четыре очка российской сборной принесли Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин и Кирилл Капризов.

В следующем матче Россия встретится с Чехией, игра состоится 10 мая.

Предыдущие две игры сборная РФ провела с французами и австрийцами, опередив обе команды со счетом 7:0. Для Белоруссии начало группового этапа ЧМ по хоккею было неудачным: сначала она проиграла Швеции со счетом 0:5, потом потерпела поражение от французов со счетом 2:6.