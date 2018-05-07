СБУ: Нападение на «киборга» в Киеве организовал россиянин

Гражданин России является организатором произошедшего в Киеве нападения участника АТО, защищавшего Донецкий аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Правоохранители задокументировали, что второго мая этого года группа злоумышленников совершила нападение на участника АТО — защитника Донецкого аэропорта, который получил, в частности ножевое ранение. Установлено, что большинство нападавших выехали в Харьков, где, по информации СБУ, были задержаны сотрудниками полиции», — сказано в сообщении.

По данным СБУ, организатором нападения является гражданин России, который покинул Украину 4 мая и в настоящий момент находится в Польше.

Ранее были задержаны участники нападения на бойца АТО в Киеве.

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