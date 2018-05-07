Шерин: при формировании нового кабмина стоит учитывать мнение думских фракций

При формировании состава нового Правительства необходимо учитывать мнение парламентских партий. Об этом «Парламентской газете» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

«Позиция лидера ЛДПР Владимира Жириновского и нашей партии состоит в том, чтобы парламентские партии участвовали в этом процессе», — отметил Шерин.

Он указал, что парламентские фракции обладают богатым политическим опытом, который поможет при выборе той или иной кандидатуры в кабмин.

«В целом же мы ждём кардинального изменения курса Правительства», — подчеркнул депутат.

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