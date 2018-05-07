Скорее Украина станет российской: В РФ о планах Киева использовать Крымский мост

Журналист из Украины Матвей Ганапольский поблагодарил Российскую Федерацию за возведение Крымского моста и отметил, что Украина с радостью будет использовать мост, "когда Крым вернется в ее состав"."Они строят мост через Керченский пролив и это заслуживает нашей благодарности. Когда Крым будет украинским, мы будем дружить с Россией и вместе пользоваться мостом. То есть, мост — это вообще не проблема, так как они строят его за свой, а не за наш счет", — сказал Ганапольский.Сергей Цеков, сенатор РФ от Крымского полуострова, прокомментировал слова Ганапольского. Сенатор заявил, что крымчане никогда не уважали Ганапольского — он известен как отъявленный русофоб, который постоянно пытается эпатировать общественность своими скандальными, но далекими от реальности высказываниями."Мечтать не вредно, однако в этом случае нужно сразу же обращать внимание на то, что конкретно эти мечты не сбудутся. Крым уже никогда не будет украинским. Скорее Украина станет частью РФ. Она, кстати, и так является частью русского мира, просто нынешняя так называемая власть, засевшая в Киеве, отрицает это", — цитирует Цекова Федеральное агентство новостей.