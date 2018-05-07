СКР подал второе ходатайство о переводе Малобродского под домашний арест

Следствие по делу «Седьмой студии» (оно же «дело режиссера Кирилла Серебренникова») повторно ходатайствовало о переводе одного из фигурантов — продюсера и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского — из следственного изолятора под домашний арест, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Аналогичное ходатайство подавалось на прошлой неделе, но было отклонено, так как следователь привел те же доводы, которыми оперировал при продлении Малобродскому срока пребывания под стражей. Против перевода продюсера под домашний арест выступила прокуратура, которая также отметила неувязку с аргументами при оформлении ходатайства следователем и указала на нее суду.

«В суд поступило новое ходатайство об изменении Малобродскому меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сообщила Царева.

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ, комментируя подачу ходатайства об изменении Малобродскому меры пресечения, ссылалась на возраст обвиняемого, которому 60 лет, и состояние его здоровья.

Состоянием здоровья Малобродского в конце марта озаботился Совет по правам человека при президенте (СПЧ), попросивший директора ФСИН Геннадия Корниенко проверить информацию о том, что после перевода продюсера из одного СИЗО в другой ему якобы стало хуже.