СМИ узнали о планах по засекречиванию состава правления Промсвязьбанка

Промсвязьбанк рассматривает возможность засекретить свой состав правления. Как сообщили «Коммерсанту» два близких к финансовой организации источника, этот шаг поможет защитить персональный состав органов управления от запретительных мер США. Официального подтверждения этой информации пока нет.

О разработке сценариев развития события на случай введения мер в отношении Промсвязьбанка санкций ранее сообщал экс-глава Российского экспортного центра и нынешний руководитель временной администрации банка Петр Фрадков. Он рассказал, что заранее подыскиваются партнеры для проведения трансграничных переводов.

«Конечно, в какой-то части могут быть ограничения: валютные переводы, действия, связанные с международными платежными системами. Но мы ведем переговоры с партнерскими банками на случай негативного сценария», — сообщал глава временной администрации.

Сам Фрадков заявил, что персональных санкций он не боится.

«Так вышло, что с этими санкциями у меня нет никаких сложностей. Я несколько раз задумывался, чем они могут мне усложнить жизнь: счетов за рубежом у меня нет, недвижимости — тоже. Буду больше путешествовать по России», — сообщил он.

Фрадков также уточнил, что в правлении банка будут «в основном новые люди».