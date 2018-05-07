СМИ: в ОАЭ задержали экс-министра Рудьковского

Миграционная служба Объединенных Арабских Эмиратов за поддельный иракский паспорт задержала экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского.

По информации издания «Левый берег» со ссылкой на собственные источники, задержание произошло в начале апреля, и вплоть до 20-х чисел он находился в местной тюрьме. При этом нынешний статус Рудьковского в деле скрывается.

Отмечается, что Рудьковский за помощью в украинскую консульскую службу не обращался, так как по сведениям близких к нему лиц, не планирует возвращаться в Украину, где не появлялся с 2014 года.

В процессе задержания у Рудьковского были обнаружены паспорта еще нескольких стран.

Украинский загранпаспорт Рудьковский получил в посольстве Украины в одной из стран Европы в 2017 году. У него было два отечественных загранпаспорта, выданных в 2012 году, один — с шенгенской визой, а другой — с американской туристической визой. В момент получения биометрического паспорта тот, что с шенгенской визой, был изъят. В другом же была действующая иракская виза, которая несколько раз использовалась.