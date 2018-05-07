СМИ: в России начнут маркировать продукты по типу «светофор»

Летом текущего года в России начнут маркировать продукты по типу «светофор», соответствующий проект рекомендаций для производителей уже подготовил Роспотребнадзор, пишет газета «Известия».

В частности, на упаковки будет нанесена различная цветовая маркировка. В документе предполагается отмечать продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот — хлебные, мясные, рыбные, молочные, кондитерские изделия, фруктовые и овощные консервы, соки.

Такие продукты могут быть промаркированы красным цветом при превышении суточной нормы соли, сахара и т.п, зеленым при низком содержании данных веществ, желтым при среднем показателе. По мнению ведомства, такая мера снизит заболеваемость ожирением, диабетом второго типа и др.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России планирует до конца года запустить программу добровольной маркировки полезных продуктов питания. Одним из рабочих вариантов маркировки является эмблема «Здоровое питание». По мнению Минздрава, это снизит уровень ожирения в стране.

По данным ведомства, за пять лет в России почти на 50% выросло число людей с ожирением. При этом в 2016 году число россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигло уже 34,2%.

3 мая Правительство России также утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными знаками. К ним отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и другие. Система маркировки товаров контрольными знаками предусматривает идентификацию каждой единицы товара путём присвоения уникального кода. В нем будет храниться вся информация, генерируемая всеми участниками системы маркировки.

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