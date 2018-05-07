Стали известны подробности о новой машине Путина

Президент России Владимир Путин приехал на инаугурацию в первом автомобиле проекта «Единая модульная платформа». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Новый автомобиль был создан в «НАМИ», в его создании участвовали представители ФСО. Путин приехал на лимузине, но проектом также предусмотрены седан, микроавтобус и внедорожник на единой платформе.

«Конструкторы учитывали требования потенциальных потребителей автомобилей сегмента люкс, чтобы обеспечить привлекательность и конкурентоспособность в данном рыночном сегменте модификаций машин, предназначенных для свободной продажи… При создании данной платформы использованы методы цифрового производства – все процессы — от проектирования, моделирования до испытаний и производства компонентов (включая аддитивные технологии) осуществлены в цифровой среде», — сказано в сообщении.

Все машины семейства являются гибридными: двигатель V8 работает в паре с электромотором и батареей. Автомобили выйдут на рынок под собственным брендом AURUS. Его презентация состоится на международном автосалоне в Москве, который пройдет с 29 августа по 9 сентября.

Ранее Путин приехал на инаугурацию в новой машине.

Фото: Минпромторг