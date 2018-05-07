Стало известно, что предъявила Медведева Тутберидзе после Олимпиады

Российское медиа-пространство взорвала резонансная новость об уходе фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

Под опекой Тутберидзе Евгения стала двукратной чемпионки мира, двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером на Олимпиаде в Пхенчхане.

Наставница глубоко переживает слухи об уходе фигуристки. С ее слов, на связь Медведева не выходит, на СМС и звонки не отвечает. Впрочем, Тутберидзе сообщила кое-какие подробности после проката олимпийской программы ее подопечной.

Откатав программу, Женя бросила детскую фразу: неужели Вы не могли еще год подержать Алину в юниорах? Я ответила: Женя, но у всех должны быть одинаковые шансы. С твоей стороны должны быть просто вера в тренера, вера в результат, а не какие-то условия, - приводит слова наставницы агентство Российский Диалог.

Ранее СМИ сообщили, что вместе с уходом от Тутберидзе Медведева намерена переехать в Канаду и сменить гражданство. Теперь якобы она намерена выступать под армянским флагом.