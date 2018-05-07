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Сыновьям героев войны из Татарстана спустя 70 лет передадут боевые ордена


Добавлено: 07 май 2018 в 19:33, Категория: Общество
Сыновьям героев войны из Татарстана спустя 70 лет передадут боевые ордена

Военным комиссариатом Республики Татарстан проведена работа по восстановлению удостоверений к трем боевым орденам, которые в годы войны не были вручены участникам Великой Отечественной войны. Удостоверения за подписью Президента Российской Федерации будут в торжественной обстановке 8 мая переданы их родственникам.

Удостоверение к ордену Александра Невского от 1944 года, который был учрежден в июле 1942 года и вручался только офицерам, будет передано сыну младшего лейтенанта С.З.Закирова (1923-1981 гг.). Удостоверение к ордену Красной Звезды от 1944 года, который вручался за военный подвиг, будет передано сыну сержанта В.Н.Нургатина (1925 - 1988 гг.). Удостоверение к ордену Славы III степени от 1945 года, которым награждались только военнослужащие рядового и сержантского состава за проявленные в боях личное мужество, бесстрашие и храбрость, будет передано сыну красноармейца Ф.И.Исмагилова (1916-1998 гг.)

Кадровые органы Центрального военного округа продолжают поиск военнослужащих, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс «Подвиг народа» на сайте Минобороны России.


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Добавлено: 07 май 2018 в 19:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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