Турция призвала реформировать ООН

Лицемерие и двуличие международных организаций, призванных обеспечивать мир, достигли масштабов, при которых уже невозможно скрывать предвзятость, объяснил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства уверен, что у международной системы, которая формируется согласно интересам пяти членов Совета Безопасности ООН, нет будущего. Реформация организации неизбежна. Поэтому Анкара призывает не доводить до крайности и преобразовать ООН сейчас.

Власти Турции неоднократно выступали за реформацию ООН из-за предвзятости Совбеза организации. Сам генсек ООН Антониу Гутерриш признавал наличие проблем в структуре Совета. Он указывал, что вето стало инструментом, которое используется слишком часто.