У Саши Шевы нервы на пределе

Я столько здесь всего пережила! Я с ума сходила, у меня были истерики. Мы когда поехали в отель без камер, я там с собой хотела покончить. Я на камни кидалась и на прилив. Витя меня останавливал три раза, и я вся об камни билась. Слетала на них.На самом деле я очень полюбила этого человека. Я надеюсь, что мне он так больно больше не сделает. Но благодаря этим ситуациям и этим шоу, на которых постоянно затрагивают моего ребенка, мою кровиночку, я становлюсь сильнее, но, конечно, нервы у меня уже на пределе.