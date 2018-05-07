Украина готовит отпор «российской агрессии» в Крыму

Так называемое представительство президента Украины в Крыму разработало проект Плана неотложных мер по противодействию российской агрессии.

Об этом рассказал «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин.

По его словам, документ может быть «утвержден и обнародован» в июне текущего года.

Комментируя заявление главы Меджлиса крымскотатарского народа* Рефата Чубарова о том, что следует создать специальный международный консорциум, который бы получил в управление Крымский мост, Бабин сказал: «Считаю, что соответствующие вопросы, безусловно, заслуживают обсуждения, но как составляющая Стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения».

В этом контексте он признал: «Сейчас мы, к сожалению, немного в других условиях».

«Впрочем, вопросы противодействия нарушениям со стороны агрессора в сфере судоходства и инфраструктурных проектов в Крыму предусмотрены в проекте Плана неотложных мер по противодействию российской агрессии с временно оккупированной территории Украины в Крыму, защиты интересов государства, граждан Украины и украинских юридических лиц в Крыму на 2018–2019 годы», — сообщил он.

«Этот План разработан представительством Президента Украины в АРК и будет утвержден и обнародован в ближайшее время, скорее всего в июне», — добавил он.

По словам Бабина, «после утверждения Плана и определения алгоритмов его реализации Представительство начнет работу над проектом указанной Стратегии, результат по которому мы ожидаем до конца 2018 года».

* Запрещенная в РФ экстремистская организация