В Антарктиде обнаружена секретная база Третьего рейха, до которой не успел добраться Гитлер

Внимательное изучение спутниковых снимков привело уральского исследователя Валентина Дегтерева к открытию, обрадовавшему конспирологов. Тема существования на ледяном континенте секретных баз Третьего рейха является одной из самых популярных в Сети.

Дегтерев утверждает, что он нашел в Антарктиде сооружение похожее на загадочную базу «Новый Берлин», до которой после окончания Второй мировой войны не успел добраться Гитлер. По словам автора открытия, его теорию подтверждают нацистские символы на здании и застывшая во льдах подводная лодка.

На снимках, сделанных NASA в 2009 году, заметны очертания огромного круглого здания шириной около 40 метров, покрашенного в защитный цвет, утверждает исследователь. Согласно теории Дегтерева, немцы в Антарктиде оказались брошены на произвол судьбы и погибали от холода и голода. В конце концов они взорвали базу, ее обломки покоятся сейчас подо льдом и снегом и ждут исследователей.