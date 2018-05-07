В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей

Власти города Уань провинции Хэбэй арестовали по подозрению в совершении уголовных преступлений женщину, которая прославилась на всю страну тем, что потратила миллионы юаней на усыновление 118 детей, и постановили закрыть ее частный детский дом, сообщают местные СМИ.Ли Лицзюань, которая называла себя миллионером, начала усыновлять детей в 1996 году и основала свой частный приют "Деревня любви" в 2007 году. СМИ сообщают, что женщина усыновила 118 сирот. Ее деятельность активно освещалась в средствах массовой информации, благодаря чему она прославилась на всю страну.По заявлению полиции, пишет газета Global Times, став популярной, хозяйка приюта начала использовать благотворительность для личного обогащения, получила большие суммы денег из бюджета, а также от филантропов. Полиция заявила, что она подозревается в использовании усыновленных детей для угроз и запугивания местных чиновников.По сообщениям СМИ, женщина вымогала 70 тысяч юаней у компании, которой нужно было протянуть кабель, проходивший над приютом, а также около 300 тысяч юаней у отеля и госпиталя.