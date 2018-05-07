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» » В Кремле началась церемония инаугурации президента

В Кремле началась церемония инаугурации президента


Добавлено: 07 май 2018 в 12:05,
В Кремле началась церемония инаугурации президента

В Кремле началась церемония  инаугурации Президента России Владимира Путина, передаёт ТАСС.

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Инаугурация Президента России. Онлайн-репортаж


Сегодня Владимир Путин официально вступит в должность на очередной шестилетний срок. 

Инаугурация будет седьмой по счёту такой церемонией в истории нашей страны. Ранее она проводилась в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. 

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Добавлено: 07 май 2018 в 12:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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