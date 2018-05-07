В Кремле началась церемония инаугурации Президента России Владимира Путина, передаёт ТАСС.
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Инаугурация Президента России. Онлайн-репортаж
Сегодня Владимир Путин официально вступит в должность на очередной шестилетний срок.
Инаугурация будет седьмой по счёту такой церемонией в истории нашей страны. Ранее она проводилась в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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