В Кремле состоялась инаугурация Путина

В Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина, для которого это будет четвертый срок на посту главы государства.

Российский лидер прибыл в Кремль на лимузине отечественного производства из проекта «Кортеж», передает РИА Новости. Этот автомобиль сегодня используется президентом РФ впервые.

Ранее сообщалось, что Путин может вообще отказаться от использования кортежа, для проезда которого в центре Москвы пришлось перекрывать автомобильное движение.

Непосредственно церемония инаугурации прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, гости находятся также в Александровском и Георгиевском залах.

В нынешнем году на церемонию приглашено рекордное количество гостей — около 5 тысяч человек, почти вдвое больше, чем в предыдущий раз — в 2012 году.

Президент, положив руку на переплет специального издания Конституции РФ, произнес текст присяги на верность народу.

«В соответствии со статьей 82 Конституции Российской Федерации в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации Владимир Путин принёс присягу народу России. Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации», — сообщается на сайте Кремля.