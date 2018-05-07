В Португалии на шествии «Бессмертного полка» появились флаги ДНР (ФОТО, ВИДЕО)

В шествии «Бессмертного полка» в столице Португалии, о котором ранее писала «Русская Весна», принимали участие и представители Народных Республик Донбасса.

В частности, в объективы камер попал большой флаг ДНР, также присутствовали участники с флагами ЛНР.

На общем шествии были замечены несколько человек с украинскими и грузинскими флагами, которые, отметим, вели себя дружелюбно.