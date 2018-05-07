В Португалии открылся конкурс «Евровидение-2018»

В лиссабонском Музее искусства, архитектуры и технологии официально стартовал песенный конкурс «Евровидение-2018». Как сообщает ТАСС, по синей дорожке, окрашенной в цвет реки Тежу, прошли делегации 43-х стран, принимающих участие в песенном конкурсе.

Россию на конкурсе представляет певица Юлия Самойлова. Под шестым номером она выйдет на сцену 10 мая, во втором полуфинале. Первый состоится 8 мая на арене Altice в Парке Наций. Финал «Евровидения» пройдет 12 мая.

Юлия Самойлова исполнит композицию I Won't Break, создателями которой стали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.