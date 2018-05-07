В Ярославле арестованы планировавшие теракты боевики ИГ

Ярославские суды поместили под стражу троих членов международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

«В суды Ярославля поступили материалы в отношении трех лиц, подозреваемых в организации на территории Ярославской области деятельности структурного подразделения международной террористической организации ИГ. Все материалы в субботу были рассмотрены. Ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей были удовлетворены», — заявила Сарбунова. Она добавила, что подозреваемые арестованы на два месяца.

3-4 мая сотрудники ФСБ в Невинномысске Ставропольского края задержали пятерых членов ИГ, планировавших теракты в России. Подготовка координировалась в том числе из-за рубежа. У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело.