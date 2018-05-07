Владимир Путин призвал к защите русского языка и истории

Показать меню
Актуально
СРОЧНО: Оппозиция напала на ОМОН и казаков, Навальный задержан, начались - 15:21 СРОЧНО: Оппозиция напала на ОМОН и казаков, Навальный задержан, начались столкновения (ВИДЕО) Толстой посоветовал не гадать о новом премьере, а дождаться решения Путина - 15:26 Толстой посоветовал не гадать о новом премьере, а дождаться решения Путина Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ - 15:39 Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ Шарлиз Терон не хочет быть многодетной матерью - 15:56 Шарлиз Терон не хочет быть многодетной матерью Вице-спикер Госдумы призвал не играть в «угадайку» про премьера - 16:04 Вице-спикер Госдумы призвал не играть в «угадайку» про премьера Иванов анонсировал введение экосбора за одноразовую посуду - 16:04 Иванов анонсировал введение экосбора за одноразовую посуду Навальный задержан на несогласованной акции протеста в Москве - 16:05 Навальный задержан на несогласованной акции протеста в Москве Франция придумала новый механизм контроля за химоружием - 16:05 Франция придумала новый механизм контроля за химоружием Навальный задержан за проведение несогласованного митинга, сообщили в МВД - 16:19 Навальный задержан за проведение несогласованного митинга, сообщили в МВД За оскорбление россиян в Вильнюсе будут судить чиновника - 16:29 За оскорбление россиян в Вильнюсе будут судить чиновника Эксперт рассказал об ответе РФ на возможные провокации Украины на Азове: - 16:47 Эксперт рассказал об ответе РФ на возможные провокации Украины на Азове: «Посмотрим у кого нервы крепче» МВД назвало причину задержания Навального - 16:53 МВД назвало причину задержания Навального Михалков намекнул на причину отмены показа «Бесогона» - 16:54 Михалков намекнул на причину отмены показа «Бесогона» Видео: в Москве задержали Навального - 17:05 Видео: в Москве задержали Навального Футболист "Динамо" Рауш: как следует настроимся на матч со "Спартаком" - 17:21 Футболист Российские военнослужащие в Таджикистане почтили память погибших в Афганской - 17:26 Российские военнослужащие в Таджикистане почтили память погибших в Афганской войне Секретный инопланетный город на спутнике Юпитера обнаружил известный уфолог - 17:48 Секретный инопланетный город на спутнике Юпитера обнаружил известный уфолог
» » Владимир Путин призвал к защите русского языка и истории

Владимир Путин призвал к защите русского языка и истории


Добавлено: 07 май 2018 в 13:48, Категория: Политика
Владимир Путин призвал к защите русского языка и истории

, – сказал в своём выступлении Президент России. В.В. Путин поручил создать Атлас мира, который бы не искажал «историческую и географическую правду» об истинных названиях тех или иных объектов.

Это, действительно, весьма важная тема, а затронутая проблема имеет глобальный аспект. За этими, казалось бы, чисто «техническими» изменениями географических названий скрывается глобальное наступление на всё то, что связано с Россией. И дело не ограничивается лишь географией. На прицел взят русский язык и Русский мир в целом.

Суть проблемы

Из курса средней школы известно, что одним из самых важных признаков нации является общность языка. Без языка нация просто не может существовать. Сегодня ведётся планомерное наступление на русский язык и всё, что с ним связано – русскую культуру, историю, науку, географию и саму государственность. Абсурд этих действий, противоречащих элементарной логике, настолько же очевиден, насколько и последовательность тех, кто хотел бы не оставить и следа от великой русской цивилизации, произведя подмену понятий.

Существует термин «изменённое состояние сознания», когда человек становится не способен критически воспринимать окружающую действительность. Подобное активно применяли британские и американские спецслужбы после окончания Второй мировой войны. Известность получила секретная программа ЦРУ - проект МКULTRA, когда с помощью использования психотропных веществ оказывалось воздействии на сознание человека. Но так можно было «работать» лишь с отдельно взятой личностью или, в лучшем случае, с группой лиц. Для решения глобальных задач психотропные средства не подходили. Здесь необходимо было действовать целенаправленно против культуры, в основе которой лежит язык. Только так можно изменить сознание целых народов, создавая некий искусственный образ поведения и восприятия.

Нечто подобное пытаются сегодня реализовать и в отношении русского языка, вытеснив из сознания и отодвинув его на периферию общемировых ценностей. В конечном итоге ставится задача и вовсе стереть русский язык из памяти человечества. Для этого следует удалить всё то, что, так или иначе, имеет русские корни. Так проще и демонизировать Россию, представляя её в виде страны, которая не несет никакой полезной, позитивной информации.

Сегодня далеко не все знают, что в Средневековье Литва существовала под названием Великое княжество Литовское и… Русское. Иногда в названии Литву и Россию даже меняли местами, что подчёркивало значение русских основ в этом государственном образовании. При дворе и официальном делопроизводстве господствовал русский язык, а литовской письменности просто не существовало. Наиболее ранний письменный источник на литовском языке датируется лишь 1503 г.

В княжестве преобладало православное население, которое довольно мирно уживалось с язычниками-литовцами. Всё это имело место до конца XIV века. Можно вспомнить, что Гедимин, Ольгерд, Витовт, князья Великого княжества Литовского, изображены на памятнике «Тысячелетие России», воздвигнутом в Великом Новгороде в 1862 г. Однако в более поздние времена культурный уклад Литвы претерпел под воздействием внешних сил кардинальные изменения. Русский язык начал активно вытесняться из всех сфер жизни. О некогда существовавшей неразрывной связи и единстве двух народов сегодня мало что напоминает.

Возвращаясь к современности достаточно привести и такой пример: на несколько десятилетий после запуска на околоземную орбиту в 1957 г. советского искусственного спутника Земли во всех языках мира прочно укоренилось русское слово «спутник». Однако с таким эффектом, когда сознание народов будет прочно отождествлять эру начала освоения человечеством космического пространства с Россией, никак не могла смириться англо-саксонские идеологи, срочно подобравшие свой собственный синоним. И в наше время на английском языке слово «спутник» получило уже другое название - «satellite» (сателлит). Подобное более соответствовало психологическому восприятию англоязычных стран, безоговорочно признававших лишь собственное доминирование во всем и отвергавшее изначально саму идею равного партнёрства. Что отразилось и на выборе соответствующего термина. Если в русском слово обозначало буквально «идущий рядом», то в английском оно приобрело иной смысл – «подчиненный, зависимый объект». Упоминания «спутника» в англоязычных изданиях встретить сегодня практически невозможно.

Точно также было отвергнуто и русское слово «космонавт», которое было заменено неким «звездонавтом» (астронавтом).

Запрет русских школ Латвии

Полигоном, где отрабатываются силовые методу решения «проблемы» русского языка, стала Латвия. По данным переписи населения 1989 г. численность латышей в Латышской ССР составляла 52%, т. е немногим более половины. В нынешней независимой Латвийской Республике численность титульного населения несколько выше – 62% по данным на 2011 г. Правда, при этом само население за прошедшие годы независимости сократилось на 600 тыс. человек и едва превышает 2 млн. Эта негативная тенденция продолжает усиливаться.

Латышский язык относится к единой языковой группе с литовским. Примерно к VII веку произошло окончательное разделение между языками. Письменные источники появились немного позже, чем у соседей, а алфавит был утвержден специальной комиссией только в 1919 г., т.е. менее 100 лет назад.

Однако вопрос состоит не только и главным образом не столько в этом. Необходимо порвать все связи с Россией. Поэтому в спешке и принимается скандально известные поправки к Закону об образовании Латвии. Всё действо более походит на «лингвистический геноцид». Правда, и судьба самого латышского языка мало волнует заокеанских кукловодов, бесстрастно взирающих на происходящее. Ведь латышская молодёжь всё больше находит себе места подсобных рабочих и сантехников далеко за пределами своей собственной страны, где латышский уж точно не будет востребован. В обозримой перспективе при таком сценарии развития событий латышский просто выйдет из употребления и исчезнет подобно множеству других языков в истории человечества.

Развитие экономики Латвии могло быть связано только с Россией, поскольку в её услугах и продукции Запад не нуждается. Торговые же и культурные связи с восточным соседом разрушаются путём создания искусственных барьеров в образовании. Но в этом то и состоит сверхзадача – до минимума сократить сферу возможного влияния России, особенно на её бывших территориях.

С теми, кто активно противостоит этим далеко идущим замыслам, показательно расправляются, причём физически, невзирая на все разглагольствования о правах человека, национальных меньшинств и многочисленные декларации ООН, которые официальные власти Латвии на словах признают.

В этом смысле характерен и демонстративный арест известного латвийского правозащитника Александра Гапоненко. Именно он активно выступал в защиту русских школ, отстаивая интересы как многочисленного русскоязычного населения республики, так и будущее самой Латвии. Пожилого человека, доктора наук заковывают в наручники словно опасного рецидивиста и бросают в тюрьму только за выражение его гражданской позиции. Как и ожидалось, латвийский суд, несмотря на апелляцию защиты, отказался выпустить Гапоненко из-под стражи на время рассмотрения дела.

Ведь абсолютно идентичная ситуация с языком сложилась после известных событий на Майдане в 2014 г., приведя к острому гражданскому противостоянию и на Украине. Однако Киев идёт по пути уже апробированному в Латвии. Смысл действий, цели и задачи аналогичны.

Русский мир и его неотъемлемая составная часть – русский язык – оказались под обстрелом. Скоординированное наступление ведётся по всем направлениям. Дело даже не в каких-то комплексах англосаксонских элит, понимающих, что они не в состоянии противостоять мощному влиянию русской культуры, науки и уступающих России по многим направлениям. Очевидно, что потенциал России, основанный не только на её материальных богатствах, но главным образом на духовности, не дает возможности конкурировать на равных. Поэтому в ход идут запрещённые приемы.

https://www.russkiymir.ru/publications/240907/


Материалы по теме:

Кадыров призвал защищать русский язык
Депутаты Украины задумались о популяризации русского языка
Желающих изучать русский язык объединит международная ассоциация
Владимир Путин призвал готовить национальные кадры учителей русского языка
Добавлено: 07 май 2018 в 13:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Вратарь сборной России Шестеркин дебютировал на ЧМ в матче с командой Австрии

Вратарь сборной России Шестеркин дебютировал на ЧМ в матче с командой Австрии

Умножили на ноль: Кернес заявил о неудачной попытке разрушить бюст Жукова в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Умножили на ноль: Кернес заявил о неудачной попытке разрушить бюст Жукова в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит враждебного присутствия Ирана на северных границах

Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит враждебного присутствия Ирана на северных границах

Россия разгромила Австрию на ЧМ-2018 по хоккею

Россия разгромила Австрию на ЧМ-2018 по хоккею

Новости России
еще новости
Глава Торговой палаты США в РФ призвал Белый дом ослабить антироссийские санкции

Глава Торговой палаты США в РФ призвал Белый дом ослабить антироссийские санкции

Как прошла инаугурация Владимира Путина

Как прошла инаугурация Владимира Путина

Путин утвердил основы госполитики в области промышленной безопасности

Путин утвердил основы госполитики в области промышленной безопасности

Путин назвал главную задачу правительства на ближайшие годы

Путин назвал главную задачу правительства на ближайшие годы

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Адель отметила 30-летие в образе героини Кейт Уинслет из фильма

Адель отметила 30-летие в образе героини Кейт Уинслет из фильма "Титаник"

Ким Кардашьян сравнила свою дочь Норт с сестрой Кортни:

Ким Кардашьян сравнила свою дочь Норт с сестрой Кортни: "Норт напоминает мне меня и Кортни вместе взятых"

Джессика Симпсон отметила день рождения дочери в стиле фильма

Джессика Симпсон отметила день рождения дочери в стиле фильма "Величайший шоумен"

Кристин Дэвис усыновила второго ребенка

Кристин Дэвис усыновила второго ребенка

Новости политики
еще новости
Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок?

Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок?

Владимир Путин призвал к защите русского языка и истории

Владимир Путин призвал к защите русского языка и истории

Украинская журналистка разозлилась на школьников из Одессы из-за поездки в Крым

Украинская журналистка разозлилась на школьников из Одессы из-за поездки в Крым

«Гей-брак – не что иное, как способ воспитания детей по образу и подобию своих «родителей»»

«Гей-брак – не что иное, как способ воспитания детей по образу и подобию своих «родителей»»

Новости экономики
еще новости
Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине

Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине

Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

В России может появиться новый налог для самозанятых

В России может появиться новый налог для самозанятых

Новости общества
еще новости
Дети-оборотни захватывают мир: жуткое увлечение покоряет планету

Дети-оборотни захватывают мир: жуткое увлечение покоряет планету

В Астрахани проведена генеральная репетиция военного парада с участием военнослужащих Каспийской флотилии

В Астрахани проведена генеральная репетиция военного парада с участием военнослужащих Каспийской флотилии

В медицинские и пожарные части ЗВО поступили новейшие образцы автомобильной техники

В медицинские и пожарные части ЗВО поступили новейшие образцы автомобильной техники

В Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада Победы

В Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада Победы

Происшествия
еще новости
Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

Новости Украины
еще новости
Главари боевиков запугивают «военных» скорым наступлением ВСУ

Главари боевиков запугивают «военных» скорым наступлением ВСУ

Оккупанты «освятили» с неба Крымский мост

Оккупанты «освятили» с неба Крымский мост

В США открыли стрельбу: два человека погибли, четыре ранены

В США открыли стрельбу: два человека погибли, четыре ранены

Эрдоган: «Турция начнет новую военную операцию у своих границ»

Эрдоган: «Турция начнет новую военную операцию у своих границ»

Мировые новости
еще новости
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей

В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей

Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского

Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского

В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшника

В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшника

NASA обнаружило невидимые буквы на свитках Мертвого моря 

NASA обнаружило невидимые буквы на свитках Мертвого моря 




Лента новостей
Российские сборы новых «Мстителей» поставили очередной рекорд - 14:00 Российские сборы новых «Мстителей» поставили очередной рекордПутин пообещал россиянам лучшую жизнь - 14:00 Путин пообещал россиянам лучшую жизньКак прошла инаугурация Владимира Путина - 13:54 Как прошла инаугурация Владимира ПутинаВладимир Путин призвал к защите русского языка и истории - 13:48 Владимир Путин призвал к защите русского языка и историиВ «Реале» рассказали о степени серьезности травмы Роналду - 13:28 В «Реале» рассказали о степени серьезности травмы РоналдуАдель отметила 30-летие в образе героини Кейт Уинслет из фильма "Титаник" - 13:21 Адель отметила 30-летие в образе героини Кейт Уинслет из фильма Леонова: мы никогда не узнаем правду об уходе Медведевой от Тутберидзе - 13:05 Леонова: мы никогда не узнаем правду об уходе Медведевой от ТутберидзеВ Португалии на шествии «Бессмертного полка» появились флаги ДНР (ФОТО, ВИДЕО) - 13:01 В Португалии на шествии «Бессмертного полка» появились флаги ДНР (ФОТО, ВИДЕО)Запрос «Инаугурация Путина» лидирует в трендах Google по Украине - 12:56 Запрос «Инаугурация Путина» лидирует в трендах Google по УкраинеОккупанты «освятили» с неба Крымский мост - 12:42 Оккупанты «освятили» с неба Крымский мостВ медицинские и пожарные части ЗВО поступили новейшие образцы автомобильной техники - 12:35 В медицинские и пожарные части ЗВО поступили новейшие образцы автомобильной техникиПутин утвердил основы госполитики в области промышленной безопасности - 12:28 Путин утвердил основы госполитики в области промышленной безопасностиУкраинская журналистка разозлилась на школьников из Одессы из-за поездки в Крым - 12:19 Украинская журналистка разозлилась на школьников из Одессы из-за поездки в КрымКим Кардашьян сравнила свою дочь Норт с сестрой Кортни: "Норт напоминает мне меня и Кортни вместе - 12:01 Ким Кардашьян сравнила свою дочь Норт с сестрой Кортни:
Последние новости
Француженка Гарсия вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде - 15:01 Француженка Гарсия вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде Глава Торговой палаты США в РФ призвал Белый дом ослабить антироссийские санкции - 15:00 Глава Торговой палаты США в РФ призвал Белый дом ослабить антироссийские санкции Главари боевиков запугивают «военных» скорым наступлением ВСУ - 14:54 Главари боевиков запугивают «военных» скорым наступлением ВСУ Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок? - 14:53 Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок? СМИ узнали о планах по засекречиванию состава правления Промсвязьбанка - 14:41 СМИ узнали о планах по засекречиванию состава правления Промсвязьбанка Подавляющее большинство опрошенных россиян ждут перемен в стране - 14:40 Подавляющее большинство опрошенных россиян ждут перемен в стране Правительство получит автомобили «Кортеж» в 2019 году - 14:39 Правительство получит автомобили «Кортеж» в 2019 году Дети-оборотни захватывают мир: жуткое увлечение покоряет планету - 14:25 Дети-оборотни захватывают мир: жуткое увлечение покоряет планету Бешеный СБУшник напал на боевика карбата «Херсон» и официантку (ВИДЕО) - 14:21 Бешеный СБУшник напал на боевика карбата «Херсон» и официантку (ВИДЕО) В Астрахани проведена генеральная репетиция военного парада с участием военнослужащих Каспийской - 14:05 В Астрахани проведена генеральная репетиция военного парада с участием военнослужащих Каспийской флотилии В Кремле состоялась инаугурация Путина - 14:02 В Кремле состоялась инаугурация Путина Ветеранам войны выплатят по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы - 14:01 Ветеранам войны выплатят по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы Антироссийские санкции угрожают США проблемами с доставкой грузов на МКС - 14:01 Антироссийские санкции угрожают США проблемами с доставкой грузов на МКС
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"