Владимир Путин призвал к защите русского языка и истории

, – сказал в своём выступлении Президент России. В.В. Путин поручил создать Атлас мира, который бы не искажал «историческую и географическую правду» об истинных названиях тех или иных объектов.

Это, действительно, весьма важная тема, а затронутая проблема имеет глобальный аспект. За этими, казалось бы, чисто «техническими» изменениями географических названий скрывается глобальное наступление на всё то, что связано с Россией. И дело не ограничивается лишь географией. На прицел взят русский язык и Русский мир в целом.

Суть проблемы

Из курса средней школы известно, что одним из самых важных признаков нации является общность языка. Без языка нация просто не может существовать. Сегодня ведётся планомерное наступление на русский язык и всё, что с ним связано – русскую культуру, историю, науку, географию и саму государственность. Абсурд этих действий, противоречащих элементарной логике, настолько же очевиден, насколько и последовательность тех, кто хотел бы не оставить и следа от великой русской цивилизации, произведя подмену понятий.

Существует термин «изменённое состояние сознания», когда человек становится не способен критически воспринимать окружающую действительность. Подобное активно применяли британские и американские спецслужбы после окончания Второй мировой войны. Известность получила секретная программа ЦРУ - проект МКULTRA, когда с помощью использования психотропных веществ оказывалось воздействии на сознание человека. Но так можно было «работать» лишь с отдельно взятой личностью или, в лучшем случае, с группой лиц. Для решения глобальных задач психотропные средства не подходили. Здесь необходимо было действовать целенаправленно против культуры, в основе которой лежит язык. Только так можно изменить сознание целых народов, создавая некий искусственный образ поведения и восприятия.

Нечто подобное пытаются сегодня реализовать и в отношении русского языка, вытеснив из сознания и отодвинув его на периферию общемировых ценностей. В конечном итоге ставится задача и вовсе стереть русский язык из памяти человечества. Для этого следует удалить всё то, что, так или иначе, имеет русские корни. Так проще и демонизировать Россию, представляя её в виде страны, которая не несет никакой полезной, позитивной информации.

Сегодня далеко не все знают, что в Средневековье Литва существовала под названием Великое княжество Литовское и… Русское. Иногда в названии Литву и Россию даже меняли местами, что подчёркивало значение русских основ в этом государственном образовании. При дворе и официальном делопроизводстве господствовал русский язык, а литовской письменности просто не существовало. Наиболее ранний письменный источник на литовском языке датируется лишь 1503 г.

В княжестве преобладало православное население, которое довольно мирно уживалось с язычниками-литовцами. Всё это имело место до конца XIV века. Можно вспомнить, что Гедимин, Ольгерд, Витовт, князья Великого княжества Литовского, изображены на памятнике «Тысячелетие России», воздвигнутом в Великом Новгороде в 1862 г. Однако в более поздние времена культурный уклад Литвы претерпел под воздействием внешних сил кардинальные изменения. Русский язык начал активно вытесняться из всех сфер жизни. О некогда существовавшей неразрывной связи и единстве двух народов сегодня мало что напоминает.

Возвращаясь к современности достаточно привести и такой пример: на несколько десятилетий после запуска на околоземную орбиту в 1957 г. советского искусственного спутника Земли во всех языках мира прочно укоренилось русское слово «спутник». Однако с таким эффектом, когда сознание народов будет прочно отождествлять эру начала освоения человечеством космического пространства с Россией, никак не могла смириться англо-саксонские идеологи, срочно подобравшие свой собственный синоним. И в наше время на английском языке слово «спутник» получило уже другое название - «satellite» (сателлит). Подобное более соответствовало психологическому восприятию англоязычных стран, безоговорочно признававших лишь собственное доминирование во всем и отвергавшее изначально саму идею равного партнёрства. Что отразилось и на выборе соответствующего термина. Если в русском слово обозначало буквально «идущий рядом», то в английском оно приобрело иной смысл – «подчиненный, зависимый объект». Упоминания «спутника» в англоязычных изданиях встретить сегодня практически невозможно.

Точно также было отвергнуто и русское слово «космонавт», которое было заменено неким «звездонавтом» (астронавтом).

Запрет русских школ Латвии

Полигоном, где отрабатываются силовые методу решения «проблемы» русского языка, стала Латвия. По данным переписи населения 1989 г. численность латышей в Латышской ССР составляла 52%, т. е немногим более половины. В нынешней независимой Латвийской Республике численность титульного населения несколько выше – 62% по данным на 2011 г. Правда, при этом само население за прошедшие годы независимости сократилось на 600 тыс. человек и едва превышает 2 млн. Эта негативная тенденция продолжает усиливаться.

Латышский язык относится к единой языковой группе с литовским. Примерно к VII веку произошло окончательное разделение между языками. Письменные источники появились немного позже, чем у соседей, а алфавит был утвержден специальной комиссией только в 1919 г., т.е. менее 100 лет назад.

Однако вопрос состоит не только и главным образом не столько в этом. Необходимо порвать все связи с Россией. Поэтому в спешке и принимается скандально известные поправки к Закону об образовании Латвии. Всё действо более походит на «лингвистический геноцид». Правда, и судьба самого латышского языка мало волнует заокеанских кукловодов, бесстрастно взирающих на происходящее. Ведь латышская молодёжь всё больше находит себе места подсобных рабочих и сантехников далеко за пределами своей собственной страны, где латышский уж точно не будет востребован. В обозримой перспективе при таком сценарии развития событий латышский просто выйдет из употребления и исчезнет подобно множеству других языков в истории человечества.

Развитие экономики Латвии могло быть связано только с Россией, поскольку в её услугах и продукции Запад не нуждается. Торговые же и культурные связи с восточным соседом разрушаются путём создания искусственных барьеров в образовании. Но в этом то и состоит сверхзадача – до минимума сократить сферу возможного влияния России, особенно на её бывших территориях.

С теми, кто активно противостоит этим далеко идущим замыслам, показательно расправляются, причём физически, невзирая на все разглагольствования о правах человека, национальных меньшинств и многочисленные декларации ООН, которые официальные власти Латвии на словах признают.

В этом смысле характерен и демонстративный арест известного латвийского правозащитника Александра Гапоненко. Именно он активно выступал в защиту русских школ, отстаивая интересы как многочисленного русскоязычного населения республики, так и будущее самой Латвии. Пожилого человека, доктора наук заковывают в наручники словно опасного рецидивиста и бросают в тюрьму только за выражение его гражданской позиции. Как и ожидалось, латвийский суд, несмотря на апелляцию защиты, отказался выпустить Гапоненко из-под стражи на время рассмотрения дела.

Ведь абсолютно идентичная ситуация с языком сложилась после известных событий на Майдане в 2014 г., приведя к острому гражданскому противостоянию и на Украине. Однако Киев идёт по пути уже апробированному в Латвии. Смысл действий, цели и задачи аналогичны.

Русский мир и его неотъемлемая составная часть – русский язык – оказались под обстрелом. Скоординированное наступление ведётся по всем направлениям. Дело даже не в каких-то комплексах англосаксонских элит, понимающих, что они не в состоянии противостоять мощному влиянию русской культуры, науки и уступающих России по многим направлениям. Очевидно, что потенциал России, основанный не только на её материальных богатствах, но главным образом на духовности, не дает возможности конкурировать на равных. Поэтому в ход идут запрещённые приемы.

https://www.russkiymir.ru/publications/240907/