Во Львове мужчину избили за разговоры во время киносеанса

В одном из кинотеатров Львова мужчина избил зрителя, громко разговаривавшего во время фильма. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Об инциденте правоохранителям сообщила жена 24-летнего пострадавшего. По ее словам, это произошло в кинотеатре во время просмотра фильма. Зрителя избил 27-летний местный житель, объяснивший свои действия тем, что потерпевший разговаривал с женой во время сеанса и не реагировал на замечания.

Медики диагностировали у мужчины множественные изломы костей лицевого скелета и левосторонний гемосеноз.

Нападающему сообщили о подозрении по ч.1 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения) УК Украины, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Суд отправил подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога в размере 105 тысяч гривен.

Ранее в Одессе избили мужчину, шедшего с цветами на Куликово поле.

Фото: komcity.ru