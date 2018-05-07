Вооруженный мужчина поджег детсад в Альметьевске

Неизвестный мужчина с ножом в ночь на 7 мая проник в детский сад № 65, ранил 60-летнюю охранницу и поджег здание. О происшествии сообщил глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин корреспонденту телеканала «Альметьевск ТВ».

«Ночью было вооруженное нападение на детский сад. Неизвестный мужчина с ножом разбил стекло, женщина 60 лет находится в больнице с ножевым ранением. Потом был поджог. Сейчас следственные органы занимаются этим делом, ловят преступника. Он или ограбить хотел, либо какие-то другие мотивы были у него», — подчеркнул Айрат Хайруллин, добавив, что «все необходимые меры для поиска и задержания необходимо принять».

Он обратился к руководителям всех муниципальных учреждений района, призвав их обратить «особое внимание на вопросы, связанные с безопасностью, с охраной» — особенно там, где «дети занимаются». По словам Хайруллина, все детские сады должны быть оснащены видеокамерами наблюдения и подключены к системе «Безопасный город».