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Воздухоплаватели Ставрополья ко дню Победы совершили уникальный перелет через Керченский пролив


Добавлено: 07 май 2018 в 07:12, Категория: Общество
Воздухоплаватели Ставрополья ко дню Победы совершили уникальный перелет через Керченский пролив

Уникальный перелет через Керченский пролив 6 мая совершил гигантский аэростат «Россия». Воздухоплаватели Ставрополья приурочили это событие ко Дню Победы.

Аэростат, украшенный флагами всех субъектов РФ, поднялся в воздух на Таманском полуострове, он пролетел над Крымским мостом и приземлился в Керчи. Полет в общей сложности занял около часа.

Событие стало уникальным, ведь на подобном воздухоплавательном средстве Керченский пролив еще никто не пересекал. Пилотировал аэростат Виталий Ненашев – президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края.


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Добавлено: 07 май 2018 в 07:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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