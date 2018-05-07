Воздухоплаватели Ставрополья ко дню Победы совершили уникальный перелет через Керченский пролив

Уникальный перелет через Керченский пролив 6 мая совершил гигантский аэростат «Россия». Воздухоплаватели Ставрополья приурочили это событие ко Дню Победы.

Аэростат, украшенный флагами всех субъектов РФ, поднялся в воздух на Таманском полуострове, он пролетел над Крымским мостом и приземлился в Керчи. Полет в общей сложности занял около часа.

Событие стало уникальным, ведь на подобном воздухоплавательном средстве Керченский пролив еще никто не пересекал. Пилотировал аэростат Виталий Ненашев – президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края.