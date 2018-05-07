В «Реале» рассказали о степени серьезности травмы Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о состоянии португальского нападающего Криштиану Роналду, который был вынужденно заменен во время матча 36-го тура чемпионата Испании с "Барселоной". По словам француза, травма Роналду не является серьезной, передает "Советский спорт"."Говорить о серьезности повреждения Роналду рано. Однако, думаю, что травма не окажется серьезной. Завтра он пройдет медобследование. Мне он сказал, что ничего особенного. Подробности узнаем завтра", — цитирует Зидана El Chiringuito TV?.Роналду получил повреждение в первом тайме и был заменен в перерыве встречи.Ранее сообщалось, что "Барселона" и "Реал" сыграли вничью со счетом 2:2.