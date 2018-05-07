Все нелегальные свалки возле городов будут ликвидированы к 2024 году

Президент России Владимир Путин дал Правительству поручение к 2024 году ликвидировать все выявленные несанкционированные свалки в границах городов, сообщается на официальном сайте Кремля.

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Отмечается, что при разработке национального проекта в сфере экологии кабмину следует исходить из того, что к 2024 году должны быть достигнуты следующие целевые показатели: эффективное обращение с отходами производства и потребления, ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки возле городов.

Ранее в понедельник Владимир Путин подписал первый после инаугурации указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который призван стать стратегией комплексного социально-экономического развития страны в среднесрочной перспективе.

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