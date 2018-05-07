Высшее руководство Украины хочет ускорить процесс создания Антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о том, что Антикоррупционный суд может быть создан уже в первой половине 2018 года. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.Президент заметил, что заинтересован в ускорении процесса создания первого в Украине антикоррупционного суда.Напомним, что ранее голосование за данный законопроект было намечено на май 2018, однако позднее в Верховной Раде заговорили о том, что закон об Антикоррупционном суде не будет рассматриваться вплоть до середины июня.Стоит добавить, что создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых условий для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).