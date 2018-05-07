Янчук: победа в 1-м круге турнира в Мадриде важна для Шараповой психологически

Победа над румынкой Михаэлой Бузарнеску на турнире в Мадриде имеет огромное психологическое значение для российской теннисистки Марии Шараповой, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В воскресенье Шарапова выиграла первый матч в грунтовом сезоне, победив Бузарнеску со счетом 6:4, 6:1 в Мадриде.

"Это желанная, долгожданная, дорогая победа, имеющая огромное психологическое значение для россиянки. Заждались мы этой победы Шараповой. Это начало вхождения в форму, возможно, эта победа станет ключевой и переломной в ходе этого сезона. Она точно придаст Марии уверенности в себе. Каждая победа Шараповой сейчас будет даваться за счет максимальной самоотдачи, внимания, терпения, настроя. Ей есть, чем играть, главное, чтобы сейчас было не так много невынужденных ошибок на ровном месте", - сказал Янчук по телефону.

Шарапова сделала четыре двойные ошибки в матче первого круга с Бузарнеску. "Для нее это как раз немного, это допустимо. Идеально было бы, если бы за матч она в будущем делала не больше двух таких ошибок, но и четыре – это не трагедия. Важно, чтобы они были не в решающие моменты встречи", - сказал Янчук.