«За молчание он платил детям небольшие деньги!» В Харькове арестовали педофила

В Харькове суд взял под стражу 56-летнего мужчину, которого подозревают в развращении малолетних. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области в понедельник, 7 мая.

Установлено, что жертвами мужчины стали трое мальчиков — 2007, 2008 и 2006 годов

По предварительным данным, первой жертвой стал мальчик 2007 года рождения. Мужчина увидел ребенка возле школы летом 2016 года. На момент знакомства потерпевший учился в первом классе. Взрослый сначала просто поговорил с мальчиком. В разговоре выяснив, что мальчик из многодетной семьи, которая имела затруднительное материальное положение, пригласил в гости, обещал помочь материально. Впоследствии, убедившись, что мальчик ему доверяет, стал чаще приглашать домой и совершать развратные действия (пересматривал с ребенком порнографическое видео, прикасался, пытался снять одежду).

Уже в январе 2017 года злоумышленник познакомился с на год младшим родным братом первого мальчика. Действовал по отработанной схеме: сначала вкрадався в доверие, а потом развращал. В обоих случаях за молчание платил небольшие деньги.

Мужчина совершал развратные действия на протяжении двух лет, пока в апреле 2018 года не поднялся скандал в одном из бассейнов Харькова.

«Подозреваемый во время посещения заведения наблюдал за тренировками детской группы. По окончании занятий шел за мальчиками в душевую и раздевалку и наблюдал за детьми. Несколько раз заводил беседу с одним из мальчиков, пытаясь развращать его. Однако ребенок испугался, убежал из раздевалки и рассказал все маме. Женщина вызвала полицию», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные действия. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве. Максимальная санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.