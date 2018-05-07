Заражённых бешенством животных могут разрешить отстреливать вблизи населённых пунктов

В России могут разрешить охоту на диких животных в зелёной зоне — в лесах, расположенных вблизи населённых пунктов, в рамках мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов. При этом будет запрещён оборот продукции такой охоты.

Автором законодательной инициативы, которую Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планирует рассмотреть 7 мая, выступила Костромская областная Дума.

Законопроектом предлагается уточнить режим лесов зелёной зоны, а именно убрать из перечня запрещённых видов деятельности охоту в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. Авторы инициативы отмечают, что существующие ограничения препятствуют отстрелу больных животных, главным образом заражённых бешенством.

В пояснительной записке сказано, что на территории России с каждым годом увеличивается количество вспышек бешенства животных. В 2017 году было выявлено 1483 вспышки бешенства, из которых 52 процента приходилось на диких животных. При этом основным источником распространения болезни являются лисы.

Кстати, часто отстрел является не единственным источником спасения от бешенства. Для предотвращения массового заражения лис вирусом бешенства животных должны вакцинировать. Егеря и охотники добавляют специальные препараты в капсулах в корм и кладут его у лисьих нор. Такое лекарство способно защитить животное и предотвратить вспышку эпидемии.

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