Жилой дом в Саратове, где обрушилась пятиэтажная секция, не был аварийным

Жилая пятиэтажка в Саратове, где ранее в понедельник 7 мая с первого по пятой этаж обрушилась кирпичная кладка, не входил в число аварийных строений.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные пресс-службы прокуратуры Саратовской области.

«В реестре аварийных этот дом не значится. Сейчас будет устанавливаться причина обрушения», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в частности, отметив, что по факту обрушения проводится проверка.

Также сообщается, что в ходе проверки специалисты дадут правовую оценку по вопросам соблюдения технологических правил и норм в процессе эксплуатации здания, и проведенных местными властями мероприятий по предупреждению угрозы нанесения вреда здоровью и жизни людей. В случае выявления нарушения прокуратура примет меры реагирования.

Напомним: ранее в понедельник ИА «Политика Сегодня» сообщило, что в Саратове по адресу проспект Строителей 27А в результате протечки коммуникаций обрушилась секция жилого пятиэтажного дома. В результате происшествия пострадавших нет.