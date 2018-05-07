Зидан: Роналду получил незначительную травму в матче с "Барселоной"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что футболист "сливочных" Криштиану Роналду получил небольшое повреждение лодыжки в матче 36-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".

Встреча "Барселона" - "Реал" прошла в воскресенье на "Камп Ноу" и завершилась вничью со счетом 2:2. Роналду забил гол в ворота хозяев на 14-й минуте, а в середине первого тайма получил травму. Португалец доиграл до перерыва, а после был заменен на Марко Асенсио.

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"Я не могу сказать, сколько ему (Роналду) потребуется времени (на восстановление), но речь идет о незначительной травме. Мы посмотрим после тестов, что нужно сделать, и насколько серьезно повреждение лодыжки. Он был немного обеспокоен, лодыжка опухла, но сказал, что это небольшая травма", - приводит слова Зидана агентство Франс Пресс.

"Реалу" 26 мая предстоит провести финальный матч Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля" в Киеве.