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Акция «Бессмертный полк» пройдет в Минске вопреки запрету


Добавлено: 08 май 2018 в 09:42, Категория: Новости на сегодня
Акция «Бессмертный полк» пройдет в Минске вопреки запрету

Председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко заявил порталу TUT.BY, что несмотря на тот факт, что минские власти не согласовали заявку организаторов на проведение в столице Белоруссии шествия «Бессмертного полка», акция все равно состоится.

Геращенко допустил, что заявка была подана слишком поздно.

«Но отказано не по этой причине. В ответе Мингорисполкома сказано, что существуют схожие акции: "Беларусь помнит", "Они сражались за Родину", когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны. Но суть "Бессмертного полка" в том, что люди несут портреты своих предков. На мой взгляд, надо было "вписывать коробку" "Бессмертного полка" в общегородское шествие. И проблем бы не было», — заявил он.

О том, что акция в Минске состоится, заявил и один из организаторов Валерий Драко.

«В интернете есть мое официальное сообщение о том, что акция состоится. Нам не разрешили, но мы будем принимать участие в митинге на площади Победы. Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы», — цитирует его Драко Sputnik Беларусь.

Председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович пояснила, что эпизод, аналогичный акции «Бессмертный полк», присутствует в сценарии празднования 9 мая в Минске.

В России акция «Бессмертный полк» приобрела широкую известность. 98% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян слышали об акции «Бессмертный полк». Почти треть, 27% участника опроса, принимали в ней участие, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.

«Военный парад и акция "Бессмертный полк" — две грани праздника, одинаково важные и любимые. И они не превратились в рутину, о чем говорят растущие цифры участников и зрителей обоих мероприятий», — отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опрос был проведен 2-3 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.


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Добавлено: 08 май 2018 в 09:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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