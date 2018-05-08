Американский сенатор рассказал, от чего зависит решение США по Ирану

Решение США о возможном выходе из соглашения по иранской ядерной программе будет зависеть от итогов переговоров с европейскими партнерами о возможности пересмотра положений, связанных с окончанием срока действия документа, заявил РИА Новости глава комитета по международным делам американского сената Боб Коркер."Мы работали с нашими европейскими партнерами по положению о том, что соглашение перестает действовать через десять лет, и после этого момента Иран на самом деле получит много свобод. Сложно сказать, был ли достигнут прогресс (по этому вопросу)", — сказал Коркер.По его словам, это положение – один из недостатков соглашения. "Все зависит от того, готовы ли наши партнеры посмотреть на это по-другому", — добавил он.Коркер подчеркнул, что пока не знает, какое решение президент США Дональд Трамп принял по ядерной сделке. Он заявил, что намерен встретиться с главой страны во вторник утром для обсуждения этого вопроса.