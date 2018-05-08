Анализ ДНК находит родственников в захоронениях римской эпохи

Ученые из Университета Эссекса при помощи анализа ДНК подтвердили родство между людьми, похороненными на кладбище на Батт-Роуд в Колчестере.

Кладбище начали использовать в III веке нашей эры, когда будущий Колчестер назывался Камулодун (Camulodunum), или Колония Клавдия Виктриценсис (Colonia Claudia Victricensis), и был заселен отслужившими свой срок римскими легионерами. Самый ранний слой составляет 61 захоронение, ориентированное по линии север – юг. Это погребения дохристианского периода. Христианским кладбище стало в IV веке, и могилы стали ориентировать по линии запад – восток, таких захоронений было сделано не менее 620, некоторые из них пересекают более ранние языческие погребения. Археологи нашли также в северо-западной части кладбища фундамент здания 320-340 годов постройки. Предполагают, что это была церковь.

Примерно в середине IV века на кладбище были построены шесть деревянных склепов, содержавших парные и одиночные захоронения. Также к этому периоду относятся три свинцовых гроба, два из которых украшены ранними христианскими символами. Другие погребения были сгруппированы вокруг склепов, в основном двух из них, у каждого из которых находится не менее тридцати могил.

Пространственные отношения погребений и остеологический анализ останков привели археологов, раскапывавших кладбище на Батт-Роуд в 1976 – 1988 годах, к выводу, что среди захоронений выделяются семейные группы. Теперь эта гипотеза была подтверждена после анализа проб ДНК, взятых из бедренных костей 26 погребенных. Для выявления родственников анализировалась митохондриальная ДНК, а также ген главного комплекса гистосовместимости. В итоге, например, двое взрослых мужчин, похороненных в соседних могилах, оказались близкими родственниками (отец и сын или двое братьев). Также были найдены мать с двумя детьми, две пары братьев, брат с сестрой, дядя и племянница.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Genetics.