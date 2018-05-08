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Басурин и Прилепин прокомментировали слова Порошенко о «50 тыс русских солдат» в Донбассе


Добавлено: 08 май 2018 в 16:15, Категория: Политика
Басурин и Прилепин прокомментировали слова Порошенко о «50 тыс русских солдат» в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко сделал очередное "сенсационное" заявление о воюющих на Донбассе российских гражданах в интервью для канала CBS. На этот раз Порошенко заявил о пятидесяти тысячах россиян, которые сражаются в рядах донбасского ополчения.
 
Как сообщает Федеральное агентство новостей, Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командованием ДНР, опроверг слова Порошенко. В свою очередь, Захар Прилепин, российский писатель и офицер Вооруженных сил Донецкой народной республики, пояснил, почему президент Украины продолжает врать.
 
"Президент Украины говорит, что 50 тысяч россиян, которые якобы воюют на Донбассе — это половина от численности армий ЛНР и ДНР. Интересно, откуда он вообще взял такие цифры? Они, конечно же, неправильные", — говорит Басурин.
 
"В 2014 году, когда война на Донбассе только началась, в Киеве называли вещи своими именами — украинские власти говорили, что народ Донбасса восстал и принес в Украину войну. Потом, когда Киев стал планомерно бомбить ДНР и ЛНР, украинцам стало как-то неудобно признавать тот факт, что речь идет об убийстве собственных граждан. Тут-то им и пришла на помощь история о российских наемниках", — комментирует слова Порошенко Прилепин.

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Добавлено: 08 май 2018 в 16:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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