Басурин и Прилепин прокомментировали слова Порошенко о «50 тыс русских солдат» в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко сделал очередное "сенсационное" заявление о воюющих на Донбассе российских гражданах в интервью для канала CBS. На этот раз Порошенко заявил о пятидесяти тысячах россиян, которые сражаются в рядах донбасского ополчения.Как сообщает Федеральное агентство новостей, Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командованием ДНР, опроверг слова Порошенко. В свою очередь, Захар Прилепин, российский писатель и офицер Вооруженных сил Донецкой народной республики, пояснил, почему президент Украины продолжает врать."Президент Украины говорит, что 50 тысяч россиян, которые якобы воюют на Донбассе — это половина от численности армий ЛНР и ДНР. Интересно, откуда он вообще взял такие цифры? Они, конечно же, неправильные", — говорит Басурин."В 2014 году, когда война на Донбассе только началась, в Киеве называли вещи своими именами — украинские власти говорили, что народ Донбасса восстал и принес в Украину войну. Потом, когда Киев стал планомерно бомбить ДНР и ЛНР, украинцам стало как-то неудобно признавать тот факт, что речь идет об убийстве собственных граждан. Тут-то им и пришла на помощь история о российских наемниках", — комментирует слова Порошенко Прилепин.