«Бессмертный полк» прошёл по Филадельфии (ВИДЕО)

6 мая география «Бессмертного полка» пополнилась ещё одним городом — на этот раз американской Филадельфией. Многолюдная колонна прошла по центру города, в том числе и по главной улице города — Маркет стрит.

Видео было предоставлено «Русской Весне» организаторами шествия.

Полиция перекрыла прилегающие улицы и сопровождала колонну на протяжении чуть более двух километров.

Жители города несли портреты героических предков — участников Великой Отечественной войны под музыку тех лет.

Шествие окончилось на набережной Делавэра, где прошёл митинг. По словам организатора акции Виктора Поповкина, власти города выделили для «Бессметного полка» микрофоны, сцену и инженера по звуку.

Как сообщала «Русская Весна», аналогичные акции уже прошли в Португалии, турецком Стамбуле, а в США с 5 по 10 мая акции «Бессмертного полка» запланирвованы в 28 городах.