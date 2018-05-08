Боевики «ДНР» требуют убраться с Донбасса российских военных

Боевики «ДНР» выражают возмущение поведением российских военных и офицеров и требуют их покинуть территорию ОРДО, обвиняя при этом россиян в воровстве и полном развале армии «ДНР».

Один из наемников ОРДО Александр Кучерский с позывным «Кадыр» заявил, что именно российские командиры виновны в развале армии «ДНР», продолжая учиться войне с ВСУ на жизнях боевиков.

Кроме того, «Кадыр» заявляет, что российские офицеры должны покинуть территорию оккупированного Донбасса, чтобы местные боевики сами могли решить судьбу войны. Кроме того, «Кадыр» предъявил российским военным серьезные претензии в развале армии «ДНР» и воровстве. Он отметил: «А знаете, я устал, я устал, что за 4 года войны из ополчения сделали у*бищную армию, что идею похерили российские командиры, которые учатся на наших жизнях, как они это и говорят. Я устал, что наша власть „новых бандитов“ не дает нам жить нормально, а все ворует и ворует».

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