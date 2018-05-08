Британцы назвали самую лучшую песню всех времен?

Песня "Perfect" британского поп-исполнителя и актера Эда Ширана была признана "лучшей композицией в истории" по итогам голосования, устроенного ресурсом Smooth radio.По данным сайта inforeactor.ru, Smooth radio готовит рейтинг из пяти сотен лучших песен каждый год. В этом году лидером рейтинга стал Эд Ширан с композицией "Perfect", послушать которую можно на видео ниже. Музыкальное видео, кстати говоря, получилось не менее трогательным, чем сама песня — миллиард просмотров на YouTube подтверждают это.За песню "Perfect" проголосовали, как отмечается, тридцать тысяч человек. Ширан тем самым несколько обошел Джорджа Майкла, композиция которого "Careless Whisper", записанная в восьмидесятых годах прошлого столетия, обосновалась на втором месте.Джордж Майкл, кстати говоря, вообще очень тесно связан с топ-500 от Smooth radio — в рейтинге присутствуют целых два десятка его композиций. В этом плане Майкл опередил даже Элтона Джона, который укоренился в топе восемнадцатью своими композициями. Следом расположилась группа ABBA, у которой в рейтинг попали пятнадцать песен. Ее догоняют Beatles и Стиви Уандер, у которых в рейтинге по тринадцать треков.