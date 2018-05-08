«Будем тут как тут со своими хрюшками»: Путин озвучил план по вытеснению США с китайского рынка

Президент России Владимир Путин во вторник поделился с депутатами Госдумы стратегическим планом по вытеснению США с китайского рынка свинины.

По словам главы государства, страна активно ведет борьбу за «китайский рынок свиней», однако до сих пор не достигла нужного результата. Путин выразил надежду, что в скором времени эта ситуация изменится.

«Определенные шаги в этом направлении предпринимаются. Тем более, если они там начнут тягаться с американцами, и китайцы закроют американскую свинину, а мы тут как тут со своими хрюшками!» — сказал президент (цитата по РИА «Новости») о роли России в торговом конфликте Китая и Соединенных Штатов.

После инаугурации в понедельник, 7 мая, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ», в котором в том числе говорится о необходимости довести объем экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2024 году до 45 млрд долларов.

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