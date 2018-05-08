Цена на бензин в разных странах мира: эксперты опубликовали данные

Данные о ценах на 95-й бензин в разных странах мира опубликовало агентство Bloomberg. Исследование проводилось в апреле 2018 года.

Самое дешевое топливо продается в Венесуэле, но точных данных по этой стране получить не удалось из-за гиперинфляции и различных обменных курсов местной валюты. Поэтому рейтинг возглавил Иран, за литр 95-го в этой стране придется заплатить примерно 16 рублей по текущему курсу. Невысока цена на топливо и в других нефтедобывающих странах Ближнего Востока (Кувейт – 21,4, Египет – 22,8).

Россия с ценой на бензин 42 рубля возглавила список стран Европы с самым дешевым топливом. Стоимость бензина в США составила 48 рублей за литр. В Китае, Бразилии и Индии за литр бензина просят 70–75 рублей, в странах Восточной Европы – 80-85 рулей, в Турции - 90 рублей.

Самый дорогой бензин продается в Норвегии и Гонконге, 126 и 129 рублей соответственно. В странах Западной Европы цена на бензин по текущему курсу давно перевалила за сто рублей.