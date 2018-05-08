Человек слова и дела: Кадыров приветствовал назначение Медведева на пост премьера РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал назначение на пост премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По мнению политика, такое кадровое решение говорит о неизменности курса президента России Владимира Путина, направленного на ускоренное развитие экономики, социальной сферы, укрепление обороноспособности страны, а также ее попадание в число высокоразвитых держав мира.

Медведев, подчеркнул глава Чечни, является опытным и мудрым политиком мирового уровня. Кадыров добавил, что премьер — надежный член команды главы государства.

«Его знают, как человека слова и дела», — написал он.